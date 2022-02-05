Здоровый образ жизни может почти на 70% снизить риск развития рака – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова объяснила, как здоровый образ жизни может помочь снизить риск развития рака. Об этом сообщает ТАСС.

"Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70% благодаря здоровому образу жизни. Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания", – заявила специалист.

Дроздова уточнила, что к большому спектру заболеваний приводят курение и злоупотребление алкоголем. В диете стоит отказаться от продуктов, прошедших глубокую обработку.

"Особенно это касается мясных и колбасных изделий, горячо любимых нашими гражданами. В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта", – добавила эксперт.

Расширить меню можно за счет овощей и фруктов. В день необходимо употреблять до 400 граммов данных продуктов.

Отдельно Любовь Дроздова напомнила о важности диспансеризации. Скрининги позволяют выявить даже бессимптомные патологии, что способствует эффективному лечению онкозаболеваний на ранней стадии.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 предупредила о возможности развития онкозаболеваний из-за употребления популярной еды. Таким негативным воздействием обладают продукты с трансжирами. К опасным блюдам относятся некоторые сладости, а также фастфуд.