Диетолог рассказала, какие закуски могут спровоцировать онкологию

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 отметила, что популярные закуски и блюда могут провоцировать раковые заболевания.

Эксперт посоветовала обратить внимание, есть ли в продукте трансжиры – одни из самых вредных элементов в рационе. Именно они во многом провоцируют онкологию, сказала Круглова. В составе производитель может указать их под разными наименованиями, добавила она.

"На упаковке может быть написано: гидрогенизированные жиры и масла. В составе шоколада можно увидеть заменитель какао-масла. Он тоже подвергается гидрогенизации (процессу, когда жидкое растительное масло превращается в твердое масло или маргарин с помощью водорода. – Прим. ред.), чтобы продукт приобрел определенную структуру и плотность. Такой способ удешевляет товар", – объяснила Круглова.

Вещества, которые способны провоцировать рак, есть, к примеру, в блюдах ресторанов быстрого питания, предупреждает собеседница Москвы 24.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов В фастфуде и картофеле фри есть трансжиры и ксенобиотики, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Содержатся трансжиры и в чипсах, продолжает Круглова. Кроме того, развитие рака способны спровоцировать некоторые виды сухариков, рассказала специалист.

"В первую очередь нужно говорить о сухариках промышленного выпуска. Если это обычный домашний хлеб и его посушили дома, конечно, получается другой продукт. Если это товар, который жарят на заводе, то в таких сухариках можно обнаружить трансжиры", – сказала собеседница Москвы 24.

Также риски развития рака повышают кондитерские изделия, отметила Круглова. В особенности касается тех, где жиры заместили пальмовым маслом, добавила диетолог.

Эксперт указывает, что к опасным с точки зрения развития раковых заболеваний относится и шашлык. Фактически из всех видов мяса, за исключением птицы, обратила внимание Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Рекомендовано употреблять не больше 500 граммов красного мяса в неделю. Есть данные исследований, что превышение этого показателя может привести к раку кишечника. То есть, если люди регулярно жарят шашлыки, теоретически это повышает риски развития онкологии.

"Кроме того, при жарке мяса образуются канцерогены. Румяная корочка сверху – это примерно тот слой, где накапливается наибольшее количество канцерогенов", – заметила Круглова.

Но, если человек вместе с шашлыком ест большое количество листовой зелени и овощей, он получает антиоксиданты, снижающие риск онкологии, добавила диетолог.

"Отмечу, что красное мясо пока находится в группе тех продуктов, которые, вероятно, вызывают рак. Поэтому здесь не все так однозначно", – резюмировала специалист.

Ранее Наталья Круглова рассказала, какие продукты повышают риск развития инфаркта. Среди них диетолог назвала вафли и полуфабрикаты.

