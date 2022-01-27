Нутрициолог назвала специю для предотвращения риска развития рака

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Россиянам перечислили полезные свойства куркумы. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Муравская в интервью РИА Новости.

Как отметила эксперт, специя помогает в нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, куркума является естественным антибактериальным средством.

"К тому же натуральный детоксикант печени обладает выраженным антираковым действием. С древности используется в Азии как средство номер один при любых видах болезней печени", – подчеркнула Муравская.

Нутрициолог продолжила, что куркума становится естественным стимулятором для работы желчного пузыря. Помимо прочего, данная специя помогает в работе мозга.

"Противопоказана тем, у кого есть аллергия, а также при приеме антидиабетических лекарств", – предупредила специалист.

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