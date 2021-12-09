Диетолог назвала самые вредные сорта рыбы

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в беседе с Москвой 24 посоветовала употреблять различные сорта рыбы не менее двух раз в неделю. По ее словам, рыбные продукты – важная составляющая средиземноморского типа питания, благодаря которому заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями снижается до 40%, а общая смертность – до 25%.

При этом эксперт призвала избегать жареной рыбы либо употреблять ее в таком виде как можно реже.

"Запекание, тушение и варка сохраняют все питательные свойства полезного продукта. Напомню, что рыба – источник легкоусваиваемого белка и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот – омеги-3. Особенно богаты им жирные сорта морской рыбы, прежде всего лосось, скумбрия и сельдь", – пояснила Хачирова.

Диетолог рекомендовала отказаться от частого употребления в пищу соленой рыбы. Это связано с тем, что максимальная доза соли в сутки для здорового человека не должна превышать пяти граммов.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог Например, в боку соленого лосося соли может быть до 1,5 грамма на 100 граммов продукта, что составляет около трети максимальной суточной нормы потребления.

Врач подчеркнула, что также существуют вредные для здоровья сорта рыбы, о которых необходимо знать.

"Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выделило несколько сортов с критическим содержанием ртути. Это акула, большеглазый тунец, ерш, королевская макрель, марлин и рыба-меч", – добавила собеседница Москвы 24.

Однако не стоит опасаться тилапии – такая рыба, поставляемая на прилавки России, чаще всего является продуктом аквакультуры, то есть выращивается специально для улова, объяснила специалист.





Асият Хачирова диетолог-кардиолог По данным Росконтроля, содержание токсичных элементов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути) в исследованных образцах тилапии не превышало допустимого уровня. Антибиотики и паразиты, опасные для здоровья человека, в филе этой рыбы не были обнаружены.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперт рекомендовала употреблять в пищу свежеприготовленную в домашних условиях рыбу, которая была перед этим заморожена. Термическая обработка и низкие температуры помогают избавиться от содержащихся в продукте гельминтов и их личинок, подчеркнула Хачирова.

Ранее диетолог-нутрициолог Оксана Лаушкина рассказала, какое мясо лучше всего усваивается организмом. По ее словам, курица, кролик или индейка переваривается в течение 3–4 часов. Красное мясо – говядина, свинина, баранина – считается тяжелым, поэтому организму требуется на его переработку от 5 до 7 часов. Кроме того, по словам врача, любое мясо рекомендуется употреблять с овощами, которые содержат большое количество клетчатки.

