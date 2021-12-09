Диетолог назвала самые вредные сорта рыбы

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Диетолог-кардиолог Асият Хачирова в беседе с Москвой 24 посоветовала употреблять различные сорта рыбы не менее двух раз в неделю. По ее словам, рыбные продукты – важная составляющая средиземноморского типа питания, благодаря которому заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями снижается до 40%, а общая смертность – до 25%.
При этом эксперт призвала избегать жареной рыбы либо употреблять ее в таком виде как можно реже.
"Запекание, тушение и варка сохраняют все питательные свойства полезного продукта. Напомню, что рыба – источник легкоусваиваемого белка и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот – омеги-3. Особенно богаты им жирные сорта морской рыбы, прежде всего лосось, скумбрия и сельдь", – пояснила Хачирова.
Диетолог рекомендовала отказаться от частого употребления в пищу соленой рыбы. Это связано с тем, что максимальная доза соли в сутки для здорового человека не должна превышать пяти граммов.
Врач подчеркнула, что также существуют вредные для здоровья сорта рыбы, о которых необходимо знать.
"Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выделило несколько сортов с критическим содержанием ртути. Это акула, большеглазый тунец, ерш, королевская макрель, марлин и рыба-меч", – добавила собеседница Москвы 24.
Однако не стоит опасаться тилапии – такая рыба, поставляемая на прилавки России, чаще всего является продуктом аквакультуры, то есть выращивается специально для улова, объяснила специалист.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, эксперт рекомендовала употреблять в пищу свежеприготовленную в домашних условиях рыбу, которая была перед этим заморожена. Термическая обработка и низкие температуры помогают избавиться от содержащихся в продукте гельминтов и их личинок, подчеркнула Хачирова.
Ранее диетолог-нутрициолог Оксана Лаушкина рассказала, какое мясо лучше всего усваивается организмом. По ее словам, курица, кролик или индейка переваривается в течение 3–4 часов. Красное мясо – говядина, свинина, баранина – считается тяжелым, поэтому организму требуется на его переработку от 5 до 7 часов. Кроме того, по словам врача, любое мясо рекомендуется употреблять с овощами, которые содержат большое количество клетчатки.
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