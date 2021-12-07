Эксперты рассказали, сколько сыра можно съесть без вреда для здоровья

В отличие от колбасы, сыр считается полезным продуктом. Однако покупатели не всегда уверены в том, что приобретают качественный товар. Мы выясняли, какой сыр не навредит здоровью, а что лучше оставить на прилавке.



Чистота эксперимента

Сыр не зря считается полезным: он богат белками, кальцием, витаминами и аминокислотами. Однако врачи предостерегают: при употреблении этого продукта следует знать меру.

"Допустимо съедать 20–30 граммов сыра, если он идет как добавка к основному блюду, и не более 50 граммов, если это отдельный перекус", – отмечает врач антивозрастной медицины, нутрициолог Айгуль Фазлыева.

По словам эксперта, увеличение нормы чревато повышением уровня холестерина, грозит набором лишнего веса и даже может вызвать обострение грибковой инфекции.





Айгуль Фазлыева нутрициолог, врач антивозрастной медицины Очень важно обращать внимание на состав сыров. Полезными будут считаться те, для приготовления которых использовались молоко, закваска на основе молочных бактерий, сычужные ферменты, соль, хлористый кальций и натуральные красители (например, бета-каротин).

По мнению врача, сыры не должны содержать нитрат натрия, пальмовое масло, растительный жир. Такие добавки способны спровоцировать воспалительные процессы в кишечнике, вызвать болезни мочеполовой системы, ухудшить общее состояние организма.

Эксперт полагает, что обычных жирных сыров лучше избегать людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также имеют высокий холестерин. Жирность сыра в их рационе должна быть менее 20%. Предпочтение надо отдавать качественным обезжиренным или легким, причем это могут быть и мягкие, и твердые сорта.

"Если есть непереносимость лактозы (молочного сахара), тогда лучше всего выбирать сыры, которые выдержаны более трех месяцев. Например, пармезан, чеддер, эмменталь", – советует Айгуль Фазлыева.

Врач подчеркивает, что при ферментации бактерии поглощают лактозу и через 3 месяца в выдержанных сырах ее уже не остается.



Какой лучше

Покупатели при выборе сыра чаще всего ориентируются на стоимость, цвет и вкус продукта. Но изготовители лакомства считают, что определить состав товара "на глазок", без специальных лабораторных анализов нельзя.





Олег Булатов сыровар Сыр из натурального молока не может стоить 400 рублей за килограмм, учитывая, что из 10 литров получается 1–1,2 килограмма продукта. Плюс зарплаты продавцам, стоимость аренды и налоги. Однако цена – это не гарантия качества. Недобросовестные производители могут сварить сыр из чего угодно, а потом еще и накрутить цену.

Яркий цвет сыра, по мнению эксперта, не должен отпугивать покупателя. В качественный продукт иногда добавляют натуральный краситель аннато, который делают из плодов тропического растения. Он дарит продукту насыщенные оттенки: от желтого до ярко-оранжевого. По словам Булатова, даже молоко одной коровы в разный период времени отличается по цвету, что сказывается на оттенке лакомства.

Эксперт отмечает, что неповторимый вкус и аромат сыру придает липолиз – процесс расщепления молочного жира.

"Чем жирнее продукт, тем он вкуснее. Но те, кто гонится только за прибылью, порой добавляют в обезжиренные сыры усилители вкуса. Если вы не уверены в товаре, то лучше съесть небольшой кусочек продукта с нормальной жирностью, чем покупать обезжиренный с непонятным составом", – разъясняет Булатов.

По словам эксперта, опасным может стать не только сыр с вкусовыми добавками и растительными жирами, но и натуральный, из хорошего молока. Это бывает в том случае, если производитель отказался от пастеризации продукта или не соблюдает гигиену на предприятии.



Нужна ли сыру плесень

Выбор твердого или мягкого сыра зависит от предпочтения покупателя. По словам сыровара, разница между ними лишь в технологии производства. Все сорта хороши, если они натуральные.

"Мягкий сыр на этапе формирования теста набирает больше влаги. За ним сложнее ухаживать, он более капризный, имеет меньший срок годности. С твердым мало хлопот в процессе выдержки, главное, чтобы хватило терпения. Некоторые сорта могут вызревать до двух лет", – рассказывает Олег Булатов.

Эксперт отмечает, что вкусовые предпочтения в каждой стране и регионе свои. В Европе сыр приравнивается к десерту, его едят с медом, орехами, сухофруктами, вареньем, карамелизированным луком. В России прижился так называемый бутербродный сыр, сейчас только зарождается культура потребления других видов.

Например, французы и итальянцы столетиями едят сыры с плесенью, а в нашей стране лишь в последнее время начинают ценить их пикантный вкус. Между тем нутрициолог Айгуль Фазлыева считает, что такой продукт не годится для ежедневной трапезы, а подходит лишь для исключительных случаев. По мнению врача, сырная плесень имеет родство с другими грибками, которые доставляют немало проблем: провоцируют снижение иммунитета (частые простудные явления), молочницу, а также микозы слухового прохода, стоп и ногтей. Однако, по словам Олега Булатова, при изготовлении сыра используются съедобные штаммы плесени, выведенные специально для пищевого производства, поэтому бояться такого сорта не надо.

