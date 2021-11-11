Нутрициолог рассказала, какие ингредиенты в колбасе провоцируют онкологию

Популярный перекус – бутерброд с ломтиком докторской – не так безобиден, как кажется. Мы выяснили, чем опасны колбасные изделия и почему частое употребление мясных деликатесов приравняли к вредным привычкам.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Враг иммунитета

По словам нутрициолога Марии Розановой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по степени вреда для здоровья приравняла употребление колбасных изделий к алкоголизму и курению. Совокупность сахаров и ярких искусственных добавок вызывает привыкание. К этим дополнениям стоит относиться с осторожностью.

"Для увеличения срока реализации колбасных изделий, особенно вареных, добавляются различные антибиотики. Это позволяет долго хранить продукт, в частности в нарезанном виде. Антибиотики разрушают микрофлору кишечника, где содержится 80% всех иммунных клеток, а также плохо влияют на пищеварение в целом", – комментирует эксперт.

По словам нутрициолога, в большинстве видов колбас сало заменяют пальмовым маслом, которое вредит желудочно-кишечному тракту и сосудам. Для большей упругости в фарш добавляют стабилизаторы, каждый из которых разрушительно влияет на весь ЖКТ. Это приводит к расстройствам и заболеваниям. Также в составе колбасных изделий присутствуют искусственные сахара, глюкоза и декстроза. Они способствуют накоплению жировых клеток, которые провоцируют воспалительные процессы в организме.



Читаем состав

Врачи советуют внимательно изучать этикетку с описанием состава колбасных продуктов.

"Часто в такие изделия добавляют фосфаты (Е450). Их использование может привести к нарушению в организме баланса между фосфором и кальцием", – отмечает Мария Розанова.

Чрезмерное употребление колбас чревато ухудшением усвоения кальция, что приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза.

Люди охотно покупают колбасные деликатесы еще и потому, что их предпочтениями управляет усилитель вкуса глутамат натрия (Е621).





Мария Розанова нутрициолог Соли глутаминовой кислоты усиливают восприятие, действуя стимулирующим образом на окончания вкусовых нервов и вызывая ощущение удовлетворения. Если постоянно употреблять в пищу глутаминовую кислоту, то в организме человека она превращается в гамма-аминомасляную кислоту, которая является возбудителем центральной нервной системы.

По словам нутрициолога, во многих колбасах есть консервант Е250 – нитрит натрия. Он может увеличивать воздействие нитрозаминов, которые являются причиной онкологических заболеваний. В большом количестве эти вещества присутствуют в жареном беконе.

Употребление продуктов с такими добавками не проходит бесследно. В частности, замечено, что при неправильном питании дети становятся более капризными. Эксперт отмечает, что нитрит и нитрат натрия повышают возбудимость нервной системы у малышей. В высокой концентрации они могут привести к отравлению и даже к летальному исходу.

"Поступая из кишечника в кровь, нитриты связывают гемоглобин и не дают присоединяться кислороду. Это вызывает кислородное голодание организма", – уточняет Мария Розанова.

Очень высокие дозы нитрита натрия способны спровоцировать тяжелые отравления. Также нитриты уменьшают содержание витаминов в организме.



Ловушка для гурмана

По мнению эксперта, даже если колбаса сделана по ГОСТу и содержит не очень много искусственных добавок, то это не говорит о пользе продукта. Настоящая колбаса не должна долго храниться, она имеет такие же сроки годности, как и свежее мясо. Нутрициолог подчеркивает, что соль, которую добавляют в колбасы и сосиски, содержит ферроцианид калия Е536. Он служит для того, чтобы соль "не слеживалась".

"Эксперты оценивают ферроцианид калия как слаботоксичное вещество. О его присутствии в колбасах говорит характерный белый налет на оболочке. При нарушении технологии и превышении нормы Е536 может нести угрозу здоровью", – считает эксперт.

По словам нутрициолога, на упаковке колбас можно увидеть в треугольнике цифру 3. Это поливинилхлорид, мягкий пластик, который используют не только в большинстве современных отделочных материалов, но и для упаковки еды (сыр, мясо, колбаса). Поливинилхлорид очень популярен из-за низкой цены и пользуется спросом. При контакте с жирными или горячими продуктами, по словам эксперта, он выделяет тяжелые металлы и вещество винилхлорид, что очень опасно для эндокринной системы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помоги себе сам

Многие задаются вопросом: сохраняются ли в колбасе полезные аминокислоты и железо, которые есть в натуральном мясе.





Мария Розанова нутрициолог Для изготовления колбас используется мясо животных, выращенных в неестественных условиях. Они мало двигаются, поэтому мясо становится рыхлым. Питание большинства животных состоит в основном из генно-модифицированной кукурузы, протеина и добавок. Кроме того, в колбасных изделиях содержится большое количество вредного жира – кожу, кости, хвосты и хрящи перемалывают и добавляют в фарш.

По мнению эксперта, узнать настоящий состав колбасы невозможно, поскольку продукт проходит множество этапов переработки.

"Производителя нельзя обязать указывать количество ингредиентов. Рецепт является интеллектуальной собственностью, а это тайна даже для контролирующих органов", – комментирует нутрициолог.

Однако совсем отказываться от любимого лакомства не стоит. Мария Розанова отмечает, что настоящую натуральную колбасу можно сделать дома. Главное – выбрать для этого качественные ингредиенты у прошедших независимые экспертизы фирм. Правда, такой продукт будет храниться недолго. Зато в нем сохранятся все полезные аминокислоты, витамины и минералы, которые будут сами метаболизироваться в организме и благоприятно влиять на него.

