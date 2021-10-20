Врачи рассказали, кому вредно есть много яблок

В этом году москвичи вспомнили все бабушкины рецепты, чтобы сохранить садовые яблоки. Однако врачи считают, что не нужно приносить здоровье в жертву урожаю. Мы выяснили, какие заготовки лучше ограничить и кому вредно увлекаться яблоками.



Самый сок

Польза яблок давно не подлежит сомнению. Специалисты уверены, что укрепить иммунитет можно, если съедать в день хотя бы по одному плоду.

"В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Эти витамины и минералы придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему", – рассказывает аллерголог-иммунолог Анна Сурженко.

По словам врача, регулярное употребление яблок на 23% снижает риск возникновения рака поджелудочной железы. Однако следует учитывать, что максимально полезны свежесорванные сезонные плоды.





Анна Сурженко диетолог В результате хранения и термической обработки многие витамины разрушаются. Кроме того, яблоки содержат большое количество естественного сахара в виде фруктозы, глюкозы и сахарозы, что следует учитывать людям с лишним весом и сахарным диабетом.

По словам эксперта, яблочный сок можно пить только абсолютно здоровым людям, так как он представляет собой сахар без клетчатки и значительно повышает уровень глюкозы крови.

"У людей с синдромом раздраженного кишечника употребление яблок может вызывать дискомфорт и даже боль в животе", – комментирует Анна Сурженко.

Аллерголог-иммунолог обращает внимание, что людям, которые следят за здоровьем, лучше отдавать предпочтение кислым яблокам зеленой окраски. В них больше антиоксидантов и полифенолов, чем в сладких красных плодах.



Коварство шарлотки

Специалисты считают, что не следует пытаться фанатично переработать весь урожай яблок. Набивать погреба заготовками на зиму, как в прежние времена, по меньшей мере нецелесообразно.





Анна Мелехина диетолог Сейчас яблоки доступны нам круглый год по приемлемым ценам. Переработка урожая требует много времени и сил, денежных затрат на банки и сахар. Вспомните, сколько припасов раздается, портится, выбрасывается. Возможно, не стоит перерабатывать 100 килограммов яблок, а лучше их раздать в свежем виде тем, кому они нужны, а себе оставить столько, сколько хочется.

При этом, по мнению эксперта, надо быть разборчивым при переработке плодов. Часто хозяйки, чтобы яблоки не пропали, несколько раз в неделю пекут традиционную для осени шарлотку.

"Хочется напомнить, что в классическом рецепте на стакан муки идет стакан сахара. Такое количество добавленного сахара может быть лишним. Рекомендую уменьшить его на треть", – советует Анна Мелехина.

От такого изменения пропорций, по словам диетолога, вкус лакомства не ухудшится, а вреда будет меньше. Совсем отказываться от любимых яблочных пирогов не стоит. Главное – не готовить их каждый день.



Варенье или пюре

Специалисты не рекомендуют преувеличивать значение сладких заготовок. Блюда из яблок с большим количеством сахара принесут больше вреда, чем пользы.

"Компоты и варенье – витамины из лета" – так нам говорили в детстве. Но, как правило, это очередной способ заполучить дополнительный сахар в свой рацион", – говорит диетолог Анна Мелехина.

По словам эксперта, с заготовками важна умеренность. Десятки банок варенья и компотов, припасенных на зиму, словно вынуждают регулярно есть сладкое в непомерных количествах.

"Хороший способ заготовки яблок – это сушка плодов в духовке при небольшой температуре или в специальной сушильной машине. Это действительно вкусный и полезный вариант длительного хранения яблок. Еще один хороший способ переработки – приготовить яблочное пюре без сахара и заморозить его небольшими порциями", – комментирует эксперт.

Такое замороженное пюре зимой можно добавлять в кашу, выпечку или просто есть как сорбет. По словам диетолога, важно понять, что вы не обязаны перерабатывать абсолютно все яблоки. Лакомиться урожаем нужно с удовольствием и пользой для здоровья.

