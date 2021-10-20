Врачи рассказали, кому вредно есть много яблок

В этом году москвичи вспомнили все бабушкины рецепты, чтобы сохранить садовые яблоки. Однако врачи считают, что не нужно приносить здоровье в жертву урожаю. Мы выяснили, какие заготовки лучше ограничить и кому вредно увлекаться яблоками.
Самый сок
Польза яблок давно не подлежит сомнению. Специалисты уверены, что укрепить иммунитет можно, если съедать в день хотя бы по одному плоду.
"В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. Эти витамины и минералы придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему", – рассказывает аллерголог-иммунолог Анна Сурженко.
По словам врача, регулярное употребление яблок на 23% снижает риск возникновения рака поджелудочной железы. Однако следует учитывать, что максимально полезны свежесорванные сезонные плоды.
По словам эксперта, яблочный сок можно пить только абсолютно здоровым людям, так как он представляет собой сахар без клетчатки и значительно повышает уровень глюкозы крови.
"У людей с синдромом раздраженного кишечника употребление яблок может вызывать дискомфорт и даже боль в животе", – комментирует Анна Сурженко.
Аллерголог-иммунолог обращает внимание, что людям, которые следят за здоровьем, лучше отдавать предпочтение кислым яблокам зеленой окраски. В них больше антиоксидантов и полифенолов, чем в сладких красных плодах.
Коварство шарлотки
Специалисты считают, что не следует пытаться фанатично переработать весь урожай яблок. Набивать погреба заготовками на зиму, как в прежние времена, по меньшей мере нецелесообразно.
При этом, по мнению эксперта, надо быть разборчивым при переработке плодов. Часто хозяйки, чтобы яблоки не пропали, несколько раз в неделю пекут традиционную для осени шарлотку.
"Хочется напомнить, что в классическом рецепте на стакан муки идет стакан сахара. Такое количество добавленного сахара может быть лишним. Рекомендую уменьшить его на треть", – советует Анна Мелехина.
От такого изменения пропорций, по словам диетолога, вкус лакомства не ухудшится, а вреда будет меньше. Совсем отказываться от любимых яблочных пирогов не стоит. Главное – не готовить их каждый день.
Варенье или пюре
Специалисты не рекомендуют преувеличивать значение сладких заготовок. Блюда из яблок с большим количеством сахара принесут больше вреда, чем пользы.
"Компоты и варенье – витамины из лета" – так нам говорили в детстве. Но, как правило, это очередной способ заполучить дополнительный сахар в свой рацион", – говорит диетолог Анна Мелехина.
По словам эксперта, с заготовками важна умеренность. Десятки банок варенья и компотов, припасенных на зиму, словно вынуждают регулярно есть сладкое в непомерных количествах.
"Хороший способ заготовки яблок – это сушка плодов в духовке при небольшой температуре или в специальной сушильной машине. Это действительно вкусный и полезный вариант длительного хранения яблок. Еще один хороший способ переработки – приготовить яблочное пюре без сахара и заморозить его небольшими порциями", – комментирует эксперт.
Такое замороженное пюре зимой можно добавлять в кашу, выпечку или просто есть как сорбет. По словам диетолога, важно понять, что вы не обязаны перерабатывать абсолютно все яблоки. Лакомиться урожаем нужно с удовольствием и пользой для здоровья.