Эксперты рассказали, как сохранить небывалый урожай яблок

Небывалый урожай яблок на дачных участках вынуждает людей активнее заниматься заготовками плодов. Соковыжималками обзавелись даже те, кто раньше скептически относился к запасам на зиму. Мы выяснили, как выросли продажи заветных агрегатов, и узнали самые лучшие рецепты яблочного сока и уксуса.



Очень нужный агрегат

Битва за урожай требует затрат на приспособления для переработки плодов. По словам директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антона Гуськова, реализация соковыжималок в конце лета и начале осени действительно увеличилась.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить рост продаж соковыжималок на 30%. Конечно, сказался урожай фруктов и овощей, но нельзя назвать это единственным и основным фактором развития спроса – тенденции уже были благоприятными", – комментирует эксперт.

По мнению специалиста, в целом на реализацию электробытовой и компьютерной техники оказала влияние пандемия. В 2020 году люди начали покупать больше компьютеров, принтеров и сканирующих устройств, чтобы учиться и работать удаленно. Потом они столкнулись с тем, что, находясь дома, приходится чаще готовить и приобретать больше продуктов.

По этой причине пошла волна покупок крупной бытовой техники – холодильников, плит, а также стиральных машин. В этом году настала очередь мелкой бытовой техники, упрощающей быт. К этой категории товаров относятся и соковыжималки.





Антон Гуськов директор по связям с общественностью РАТЭК По сравнению с прошлым годом покупатели потратили на соковыжималки на 37% больше. Самый высокий рост продаж коснулся среднего и выше среднего ценового сегмента. Это связано в основном с тем, что люди предпочитают приобретать более функциональную технику, которая стоит дороже.

По информации Антона Гуськова, средняя цена соковыжималки, которую чаще всего выбирают покупатели, составляет 6 тысяч 200 рублей.



Яблочный сок на зиму

Яблочный сок стал для хозяек настоящим хитом нынешнего урожайного года. Шеф-повар Александр Рягузов советует выбирать для него спелые и неповрежденные плоды. Если же встречаются вмятины или другие нежелательные повреждения, то их лучше аккуратно вырезать или отложить такие яблоки в сторону. Это необходимо для того, чтобы сок не забродил и не испортился в банке.

Для приготовления сока эксперт советует взять 5 килограммов сладких яблок. В готовый продукт потом можно добавить сахар из расчета столовая ложка на литр жидкости.





Александр Рягузов шеф-повар Банки тщательно простерилизуйте любым способом. Яблоки вымойте, очистите от червоточин и повреждений, снимите кожицу и выньте серединки. Очищенные плоды пропустите через соковыжималку или мясорубку.

Если пришлось воспользоваться мясорубкой, то, по словам шеф-повара, яблочную массу надо частями выложить на плотную хлопчатобумажную ткань или сложенную в несколько слоев марлю. Затем сок следует отжать вручную.

"Полученный натуральный яблочный сок нагрейте, помешивая, до температуры 90–95 градусов (до появления мелких пузырьков на поверхности сока), но не кипятите. Снимите образовавшуюся пену", – продолжает Александр Рягузов.

Пастеризованный яблочный сок надо разлить в теплые банки и закрыть (закатать) стерилизованными металлическими крышками.



Яблочный джем

На килограмм очищенных яблок потребуется 500–800 граммов сахарного песка, полстакана (125 миллилитров) воды.



"Яблоки очищаем от семенной коробки и режем дольками. Складываем в кастрюлю, туда же засыпаем сахар и наливаем воду. Ставим кастрюлю на малый огонь", – рассказывает шеф-повар Александр Рягузов.

По словам эксперта, постоянно помешивая варево, надо ждать, когда выделится много сока. Огонь немного убавляем, едва содержимое кастрюли закипит, снимаем пену и варим джем всего 5 минут. Потом выключаем огонь и оставляем лакомство на два-три часа остывать.





Александр Рягузов шеф-повар Далее погружным блендером пюрируем массу. Можно для этих же целей воспользоваться мясорубкой или перетереть фрукты через металлическое сито.

Готовый джем нужно разложить в стерильные банки и закрутить прокипяченными крышками.



Яблочный уксус

По словам шеф-повара, перед тем как приступить к изучению рецептов приготовления яблочного уксуса, нужно учесть несколько рекомендаций, которые помогут сделать в домашних условиях качественный и натуральный продукт.

"Яблоки выбирайте спелые, сочные, без гнили и червоточин. Все поврежденные участки перед приготовлением нужно обрезать. При этом отдавайте предпочтение сладким сортам, так как от спелости плодов зависит скорость образования кислоты. Сахар, используемый в рецептурах, лучше заменить на мед, делая продукт более полезным", – комментирует эксперт.

Шеф-повар отмечает, что в процессе брожения на поверхности заготовки появится пена. По словам эксперта, это самое полезное в уксусе, убирать ее нельзя, надо лишь размешивать вместе с остальной жидкостью.

"Перемешивать содержимое банки или кастрюли можно только деревянной ложкой. Нельзя готовить продукт в пластиковой таре. Необходимо использовать для заготовок стеклянную, эмалированную или глиняную посуду. Вливая сок или основу для уксуса в сосуд для брожения, нужно оставлять минимум 10 сантиметров свободного пространства", – рассказывает шеф-повар.

Самый простой рецепт приготовления яблочного уксуса в домашних условиях – это способ, не подразумевающий использование дрожжей. На килограмм яблок потребуется 50 граммов сахарного песка. Шеф-повар рекомендует предварительно помыть плоды, избавить их от подгнивших и поврежденных мест, удалить с фруктов семенные коробки и "хвостики".

"Яблоки надо подсушить, мелко нарезать, передавить в ступке либо измельчить блендером. Полученную кашицу переложить в эмалированную либо стеклянную кастрюлю, присыпать сахарным песком и залить горячей (но некипящей) водой так, чтобы жидкость была выше уровня яблок на 3–4 сантиметра", – комментирует эксперт.



Затем посудину нужно перенести в темное теплое место и оставить на две недели. Массу следует перемешивать несколько раз в день. Хранить готовый продукт рекомендуется при температуре от 6 до 15 градусов.

