Какие традиции нужно соблюдать на Яблочный Спас

В четверг, 19 августа, Русская православная церковь отмечает праздник Преображения Господня, который в народе более известен как Яблочный Спас. Рассказываем о его истоках, а также о традициях, приметах и запретах, связанных с этим днем.



Религиозный праздник

Церковная история праздника берет свое начало из Писания. Согласно ему, незадолго до крестных страданий Иисус позвал трех своих учеников Петра, Иоанна и Иакова с собой на гору Фавор, чтобы помолиться. Там они увидели преображение Сына Господа: одежды Иисуса стали белыми, лицо его осветилось. Так ученики лицезрели божественную сущность учителя.

В честь этого события установили праздник. Сперва у него не было определенной даты. Отмечать Преображение Господня 19 августа начали только с VII века. Праздник отличается особой торжественностью: в этот день духовенство служит в церкви в белых одеждах. Также священники читают специальные молитвы на освещение плодов урожая, принесенных прихожанами.

Исторически сложилось, что в России верующие в основном несли в храмы яблоки. Дело в том, что эти фрукты как раз поспевают в середине последнего месяца лета.

Яблочный Спас – второй из трех подобных праздников. Первый из них, Медовый Спас, верующие отметили 14 августа. Третий Спас (Ореховый, Хлебный или Полотняный) будут отмечать 29 августа – после окончания поста и Успения Богородицы.



Традиции Яблочного Спаса

Освящение плодов 19 августа – самая древняя традиция праздника, пришедшая на Русь из средиземноморских монастырей. Яблоки, освященные на Преображение, считаются целительными и молодильными. Их обязательно нужно есть. Также принято делиться освященными плодами с соседями.

Кроме того, в этот день необходимо щедро подавать милостыню. Нести урожай можно не только в церковь, любая возможность помочь и накормить нуждающихся подойдет. Считается, что чем больше добра будет сделано в этот день, тем больше его вернется потом.

Есть еще одна традиция праздника, которая, согласно поверьям, обещает хороший урожай в будущем сезоне. Для этого нужно выйти в поле, собрать большой пучок пшеничных колосьев и перевязать их красной нитью. Сопровождать действо следует веселыми песнями.

Встречать Яблочный Спас необходимо в чистоте. Поэтому день накануне, как правило, сопровождается генеральной уборкой дома.



Чего нельзя делать

В сам Яблочный Спас делать уборку запрещается, как и во все религиозные праздники. В этот день также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Убирать запрещается и урожай – это нужно было сделать до праздника. Также нельзя выбрасывать фрукты и овощи, даже испортившиеся, так как это считается плохой приметой. Согласно поверьям, таким образом можно навлечь на себя болезни и неудачи.

Кроме того, 19 августа запрещено употребление мяса, жирной еды и алкоголя. Такие ограничения в том числе связаны с Успенским постом, который начался 14 августа и продлится две недели. Правда, отмечается, что выпить немного вина все-таки можно.

Категорически в праздник запрещено есть неосвященные яблоки. В большей степени это касается женщин: по поверьям, те, кто съел такое яблоко, принимают на себя страшный грех Евы.

Приметы

Считается, что Яблочный Спас символизирует сбор урожая и проводы лета. В этот день природа окончательно поворачивается в сторону от зноя к холодам. С этим и связано несколько примет, по которым можно предсказать погоду осенью и зимой.

В первую очередь нужно посмотреть на небо 19 августа. Если погода пасмурная, то зимой сильных холодов не будет. Если же на улице ясно и ярко светит солнце, то считается, что такая погода предупреждает суровую зиму.

Также приметы могут кое-что рассказать и о предстоящей осени. Если погода ясная и сухая, то осенний сезон будет солнечным и теплым. Если 19 августа на улице пасмурно, но нет осадков, то осень будет также сухой. Если же выпадет дождь, то все последующие за августом три месяца будут мокрыми и слякотными.