Эксперты рассказали, как выбрать сезонные яблоки

19 августа православные верующие отмечают Яблочный спас. Считается, что в этот день можно пробовать фрукты нового урожая.

Как выбрать самые вкусные сезонные яблочки? И каких витаминов в них больше всего? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.