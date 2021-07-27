Отец 8-летней девочки рассказал, как ей удалось сдать вступительные экзамены в МГУ

21:19
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Юная москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в возрасте восьми лет, теперь поступает в МГУ имени Ломоносова и уже успешно справилась с вступительными испытаниями. Отец девочки Евгений в эфире телеканала Москва 24 рассказал, как ей удалось добиться таких успехов.
По его словам, на учебу Алиса тратит 3–4 часа в день. Немного больше времени она уделяла занятиям перед поступлением в вуз. Обучал девочку Евгений самостоятельно вместе с супругой.
Мужчина также отметил, что изучение одних предметов давалось легко, а тех, что он или мама девочки не знали, сложнее, однако в этом им помогали учебники, некоторые из которых очень хорошие.
"ФЗ об образовании говорит о том, что у ребенка может быть индивидуальная траектория, индивидуальный учебный план. Это законно", – подчеркнул папа Алисы.
Кроме того, Евгений рассказал, что девочка не зарегистрирована в соцсетях. Сама Алиса рассказала, что не слушает современную музыку, однако играет в компьютерные игры, например в "Героев".
Девочка также призналась, что не знает, что такое мемы. Также она затруднилась ответить на вопрос, чем будет заниматься после окончания университета.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил, что бывали случаи, когда ребята поступали в его вуз в 14–15 лет. Он считает, что такие студенты требуют особого внимания, так как в таком возрасте ребенок еще формируется.
Он отметил, что о баллах Алисы еще не узнавал, однако подчеркнул, что если ей удастся поступить, то ему бы хотелось, чтобы девочке выделили педагога-психолога. Это, считает Садовничий, поможет ей комфортно учиться в МГУ.
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