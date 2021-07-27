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Москва 24

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Общество

17:57

Ректор МГУ оценил шансы 9-летней девочки-вундеркинда поступить в вуз

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор Виктор Садовничий, пишет РИА Новости.

"Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления", – пояснил он.

Ректор отметил, что бывали случаи, когда ребята поступали в МГУ в 14–15 лет. По его словам, это всегда особый случай. Садовничий считает, что такие студенты требуют особого внимания, так как в таком возрасте ребенок еще формируется.

О баллах Алисы ректор не узнавал, но если ей удастся поступить, то ему бы хотелось, чтобы девочке выделили педагога-психолога. По его мнению, специалист поможет ей комфортно учиться в МГУ.

Алиса Теплякова получила аттестат в школе № 626 в конце июня. В 7 лет девочка получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего школьница сдала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

После этого факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова сообщил о готовности принять на учебу 8-летнюю Алису. Университет готов оказать ей поддержку в тех организационных вопросах, которые могут вызывать трудности или переживания.

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