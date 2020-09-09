Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:20

Психолог посоветовала родителям позволить детям насладиться общением со сверстниками

образование дети общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Школьникам нужно позволить больше общаться со сверстниками в начале учебного года, чтобы компенсировать недостаток коммуникации в период самоизоляции, рассказала директор Института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого МГМУ имени Сеченова Мария Киселева.

По ее словам, это является важной частью развития.

"Нужно с пониманием отнестись к детям, дать восполнить им этот пробел. Сейчас, к сожалению, погода испортилась, но можно придумать активности, где они смогут взаимодействовать, чтобы возместить недостатки прошлого полугодия", – приводит слова Киселевой Агентство "Москва".

Также она рекомендовала родителям позволить детям самостоятельно делать домашнее задание, чтобы не сформировать выученную беспомощность.

"Основная работа школы – не сделать из человека гения или идеального солдата, а научить его находить знания, решать сложные ситуации, ставить себе цели, чтобы эти ситуации решить", – пояснила Киселева.

Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режима питания.

Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.

В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать