Психолог посоветовала родителям позволить детям насладиться общением со сверстниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Школьникам нужно позволить больше общаться со сверстниками в начале учебного года, чтобы компенсировать недостаток коммуникации в период самоизоляции, рассказала директор Института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого МГМУ имени Сеченова Мария Киселева.

По ее словам, это является важной частью развития.

"Нужно с пониманием отнестись к детям, дать восполнить им этот пробел. Сейчас, к сожалению, погода испортилась, но можно придумать активности, где они смогут взаимодействовать, чтобы возместить недостатки прошлого полугодия", – приводит слова Киселевой Агентство "Москва".

Также она рекомендовала родителям позволить детям самостоятельно делать домашнее задание, чтобы не сформировать выученную беспомощность.

"Основная работа школы – не сделать из человека гения или идеального солдата, а научить его находить знания, решать сложные ситуации, ставить себе цели, чтобы эти ситуации решить", – пояснила Киселева.

Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режима питания.

Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.

В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время.

