Психолог посоветовала родителям позволить детям насладиться общением со сверстниками

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Школьникам нужно позволить больше общаться со сверстниками в начале учебного года, чтобы компенсировать недостаток коммуникации в период самоизоляции, рассказала директор Института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Первого МГМУ имени Сеченова Мария Киселева.
По ее словам, это является важной частью развития.
"Нужно с пониманием отнестись к детям, дать восполнить им этот пробел. Сейчас, к сожалению, погода испортилась, но можно придумать активности, где они смогут взаимодействовать, чтобы возместить недостатки прошлого полугодия", – приводит слова Киселевой Агентство "Москва".
Также она рекомендовала родителям позволить детям самостоятельно делать домашнее задание, чтобы не сформировать выученную беспомощность.
"Основная работа школы – не сделать из человека гения или идеального солдата, а научить его находить знания, решать сложные ситуации, ставить себе цели, чтобы эти ситуации решить", – пояснила Киселева.
Ранее член-корреспондент РАО, профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка на ребенка может привести к разным функциональным отклонениям, в том числе к нарушению сна и режима питания.
Также это может привести к проблеме в рационе питания, а следом и к недостатку массы тела. Кроме того, у ребенка может измениться эмоциональное состояние.
В России учебный год начался планово с 1 сентября. Занятия проводятся в школах в очном режиме с соблюдением требований санитарной безопасности – ученики не переходят между классами, а также начинают учебный день в разное время.
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