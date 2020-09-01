В Госдуме предложили чередовать удаленную и очную формы обучения в школе

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев предложил чередовать очную и удаленную формы обучения в первые месяцы нового учебного года, сообщает News.ru.
"Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну – из дома. Или же перевести в онлайн формат некоторые второстепенные предметы – к примеру, пение и рисование", – рассказал Сафаралиев.
По мнению депутата, это могло бы снизить число случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом он отверг полностью дистанционный вариант обучения.
1 сентября в Москве учебные заведения распахнули свои двери более чем для 1,5 миллиона школьников и студентов колледжей. В столице открылись 537 школ.
В этом году в первом классе будут учиться около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Каждая школа должна была проработать график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.
В частности, в школах закрепили за каждым классом кабинет, где будут проводиться все уроки. Перемены, время завтраков и обедов школьникам также установили свое. Первыми в школу будут приходить ученики младших классов.
Если у кого-то из учеников выявят коронавирус, то весь класс на 14 дней переведут на "удаленку". Как пояснил Сергей Собянин, за этот период нужно будет протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.
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