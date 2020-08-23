Собянин рассказал, как столичные школы будут работать в новом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

К работе московских школ в новом учебном году будут предъявлены дополнительные требования в связи с профилактикой распространения COVID-19, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1.

По словам мэра Москвы, в учебных заведениях будут чаще проводить уборку, а образовательный процесс организуют таким образом, чтобы школьники меньше контактировали друг с другом. Он подчеркнул, что новые меры безопасности соответствуют рекомендациям, утвержденным Роспотребнадзором.

"В основе будут лежать именно федеральные требования, которые распространяются на всю страну. Это термометрия, дополнительная дезинфекция помещений, более частая уборка, обеззараживание воздуха и, самое главное, распределение потоков учащихся таким образом, чтобы разные классы не пересекались друг с другом", – заявил Собянин.

Он отметил, что по возможности уроки каждого класса будут организованы в одном кабинете – переходить в другой ученики смогут только по мере необходимости. Определенные ограничения затронут и школьные столовые.

Также особое внимание будут уделять и состоянию здоровья школьников. В частности, если у кого-то из них обнаружат коронавирус, то на дистанционное обучение в течение 14 дней переведут весь класс. Как объяснил Собянин, это период, когда надо протестировать всех остальных и разобраться в ситуации.

Ранее Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

