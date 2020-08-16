Собянин: на случай локальных заражений COVID-19 в школах Москвы отработаны онлайн-форматы

09:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Онлайн-форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в столичных школах, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, ну, надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным", – сказал мэр Москвы, передает РИА Новости.
Он напомнил, что учебный год стартует очно с 1 сентября. Однако, по словам главы города, ожидаются нововведения в связи с пандемией коронавируса: обязательная термометрия, усиленная дезинфекция и ограничения передвижения детей между кабинетами и помещениями школы. Ранее мэр предупредил, что школьных линеек в столице не будет.
Собянин отметил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.
"Ситуация по коронавирусу сейчас стабильна по всем показателям. И это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе", – подчеркнул он.
Мэр уточнил, что через город осуществляется множество поездок – как межрегиональных, так и за рубеж. Он подчеркнул, что это серьезно влияет на распространение инфекции.
"Не надо расслабляться и необходимо выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее", – добавил глава города.
Собянин сообщил, что вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ, начнется в Москве 1 сентября. Он напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей. Мэр подчеркнул, что в этом году объем вакцинации нужно повторить.
11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.
Гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Гинцбург предположил, что вакцинация ожидается с декабря – января.
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