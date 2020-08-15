Фото: Минздрав РФ
В России произвели первую партию вакцины от COVID-19, которую разработали в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", – говорится в сообщении.
Производство стартовало в России 15 августа, рассказали в министерстве. 11 августа оно выдало регистрационное удостоверение на вакцину, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год. Он уточнял, что вакцинация может начаться в декабре – январе.
Гинцбург добавил, что первыми прививку получат медицинские работники и учителя. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассчитывает, что их вакцинация стартует в конце августа или сентябре.
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам вакцины.
Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, подчеркнул Мурашко.
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