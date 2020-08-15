Россиян могут обеспечить вакциной от COVID-19 за год – глава НИЦ им. Гамалеи

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Необходимое для россиян количество вакцины от COVID-19, которую разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируют произвести за срок до года. Об этом ТАСС заявил глава центра Александр Гинцбург.

"[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев, – сказал он.

Гинцбург отметил, что первые поставки вакцины будут осуществляться в 10–15 российских регионов.

По его словам, технология изготовления препарата сходна с изготовлением моноклональных антител. Три предприятия, которые их выпускают, адаптировали и перенесли на свою площадку технологию изготовления вакцины, рассказал Гинцбург.

Он выразил мнение, что на этих предприятиях в ближайшее время будет производиться около миллиона доз препарата каждый месяц.

"А к концу года, может быть, полтора–два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры", – подчеркнул глава НИЦ имени Гамалеи.

Он уточнил, что добровольцы, которые будут участвовать в третьем этапе испытаний вакцины, пройдут все необходимые процедуры амбулаторно.

"Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить", – пояснил Гинцбург.

Он добавил, что у добровольцев наверняка возьмут кровь в первый день испытаний, чтобы сделать это точкой отсчета для сравнения прироста антител. Следующий забор крови должны сделать через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй, сказал директор центра.

Он обратил внимание, что пока нет окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям. Однако Гинцбург предположил, что эти испытания окажутся более легкими, чем первые два этапа.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам вакцины. Она отметила, что обсуждаются вопросы разработки и применения препарата.

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве по продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V". Соглашение сторон предусматривает распространение препарата в странах Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность применения российской вакцины "Спутник V". Также глава Белого дома рассказал о том, что разработка американской вакцины значительно продвинулась.

