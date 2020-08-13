Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:51

Собянин назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной

мэр Москвы Сергей Собянин общество медицина

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от COVID-19 качественная. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", – сказал глава города.

По его словам, из-за рубежа поступает много критики, но она скорее напускная.

"Хотите узнать – спросите, отправьте специалистов, давайте разберемся в этом. Мне кажется, здесь больше какой-то напускной критики, а может быть даже какой-то зависти, а может и конкуренции", – отметил Собянин.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее ответил на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом. По его словам, было бы наивно ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию препарата.

Также он сообщил, что вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции граждан как минимум в течение двух лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать