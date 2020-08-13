Собянин назвал российскую вакцину от COVID-19 качественной

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Сергей Собянин выразил уверенность, что российская вакцина от COVID-19 качественная. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одной из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее", – сказал глава города.

По его словам, из-за рубежа поступает много критики, но она скорее напускная.

"Хотите узнать – спросите, отправьте специалистов, давайте разберемся в этом. Мне кажется, здесь больше какой-то напускной критики, а может быть даже какой-то зависти, а может и конкуренции", – отметил Собянин.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее ответил на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом. По его словам, было бы наивно ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию препарата.

Также он сообщил, что вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции граждан как минимум в течение двух лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

