Эксперт рассказал о вакцинации людей с отрицательным резус-фактором

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что при вакцинации от коронавирусной инфекции резус-фактор не будет иметь значения. Об этом сообщает РИА Новости.

"При вакцинации людей резус-фактор не будет играть никакого значения... Одинаково будут все защищены, наша вакцина проникает совсем по другим принципам, а не по тем, по которым в клетку проникает сам возбудитель", – рассказал Гинцбург.

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, в свою очередь, сообщила агентству, что вопрос о вакцинации людей с отрицательным резус-фактором требует дополнительного изучения. При этом она отметила, что пока никаких подтверждающих данных о влиянии резус-фактора на риск заражения коронавирусом нет.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков.

