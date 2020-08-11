Собянин обсудил вопрос организации вакцинации граждан от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В нем участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы регионов.

Они обсудили организацию вакцинации от COVID-19 граждан из групп риска, прогноз распространения коронавируса в отдельных регионах России и возвращение перепрофилированных для больных коронавирусом больничных коек к обычному режиму работы. На совещании также поднимался вопрос повышения качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии для распределения потоков пациентов.

Кроме того, рабочая группа говорила о мерах эпидемиологической безопасности в курортных регионах, подготовке к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний и особенностях организации учебного процесса в учебных заведениях в новом учебному году.

Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент отметил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не отмечено ни у кого. В Минздраве уточнили, что после введения вакцины иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.

Выпускаться она начнет на двух площадках, пояснил Мурашко, – самим Центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса может стартовать в конце августа или сентябре. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.

За последние сутки в стране подтверждено 4 945 случаев COVID-19, из них 1 403 без клинических проявлений. Общее количество случаев в РФ – 897 599 в 85 регионах. Это на 0,6% больше, чем днем ранее.