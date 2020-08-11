Исследование с охватом 2 тыс человек проведут после регистрации вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Клиническое исследование с общим охватом 2 тысячи человек проведут после регистрации российской вакцины от COVID-19, говорится в сообщении на сайте Росздравнадзора.
"Пострегистрационные меры контроля эффективности и безопасности вакцины включают в том числе клиническое исследование с общим охватом 2 тысячи человек. При этом качество и безопасность вакцины будут отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", – говорится в сообщении.
Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент отметил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. Вакцина получила название "Спутник V".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований, серьезных осложнений иммунизации не отмечено ни у кого.
Он подчеркнул, что она будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек. Выпускаться вакцина начнет на двух площадках, пояснил Мурашко, – самим центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".
В России зарегистрировали вакцину против коронавируса
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