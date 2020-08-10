Вирусологи высказались о возможности более тяжелого течения COVID-19 осенью

Россиян предупредили о возможности более тяжелого течения пандемии COVID-19 осенью. Также, по мнению специалистов, сочетание коронавируса c различными сезонными заболеваниями и инфекциями может дать непредсказуемый результат. Разбираемся, действительно ли стоит ожидать появления агрессивного варианта коронавируса в стране.
Коронавирус. Новая версия?
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил о том, что осенью Россия вполне может столкнуться с более тяжелым течением пандемии COVID-19.
"Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", – сказал он.
При этом Тотолян подчеркнул, что на данный момент нельзя дать однозначный ответ, как будет вести себя коронавирус в сочетании, например, с сезонными инфекциями.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация против гриппа поспособствует снижению числа пациентов с тяжелым течением коронавируса.
Кроме того, по его словам, не менее важна прививка против пневмококковой инфекции. "Вакцинация против пневмококка позволяет в том числе снизить вероятность заболевания внебольничной пневмонией не только в период заболеваемости коронавирусом, но и в остальные периоды, получить дополнительный ресурс по сохраненным жизням старшего поколения и сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте", – добавил глава Минздрава.
Стоит ли паниковать?
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 заявил, что вторая волна неизбежна, однако она будет слабее.
"Я думаю, что коронавирусная пандемия дальше уже даст более слабый результат, чем был, по разным причинам. Во-первых, система здравоохранения лучше готова к встрече с коронавирусом. Во-вторых, население уже знает, что и как делать в случае повышения заболеваемости. В-третьих, я очень надеюсь, что вирус идет в сторону ослабления, как это нередко бывает", – объяснил свою позицию эксперт.
Также Альтштейн подчеркнул, что сейчас у жителей столицы формируется коллективный иммунитет, хотя говорить о его четкой выраженности пока нельзя.
Кроме того, эксперт высказался по поводу осложнения течения пандемии коронавируса из-за сочетания с различными сезонными инфекциями. "Что касается других вирусов, если это будет прямое совпадение с эпидемией, то это, конечно, крайне неприятно. Хотя, как правило, у подавляющего большинства в каждый момент может быть заболевание одним вирусом", – сказал Альтштейн.
Эксперт порекомендовал россиянам оставаться начеку и соблюдать все меры безопасности.
В свою очередь, вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил, что заявление о более тяжелом течении пандемии коронавируса – всего лишь предположение, не основанное на серьезных фактах и событиях.
"Потому что сейчас пока нет никаких особенных оснований. Явно идет снижение пандемии и эпидемии. О том, что более тяжелые могут быть последствия, тоже никто ничего не скажет. Потому что сейчас весь опыт наблюдения за пандемией, за инфекцией у нас в стране показывает, что для паники оснований нет", – сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что необходима вакцина. Она, по словам Бутенко, может снизить не только заболеваемость, но и тяжесть протекания болезни.
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