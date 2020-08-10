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Общество

10 августа, 17:24

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Вирусологи высказались о возможности более тяжелого течения COVID-19 осенью

Коронавирус нового уровня? Ожидает ли Россию более тяжелое течение COVID-19 осенью
общество

Россиян предупредили о возможности более тяжелого течения пандемии COVID-19 осенью. Также, по мнению специалистов, сочетание коронавируса c различными сезонными заболеваниями и инфекциями может дать непредсказуемый результат. Разбираемся, действительно ли стоит ожидать появления агрессивного варианта коронавируса в стране.

Коронавирус. Новая версия?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил о том, что осенью Россия вполне может столкнуться с более тяжелым течением пандемии COVID-19.

"Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", – сказал он.

При этом Тотолян подчеркнул, что на данный момент нельзя дать однозначный ответ, как будет вести себя коронавирус в сочетании, например, с сезонными инфекциями.

Утяжелит ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту. К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы. От них россияне еще не прививались.
Арег Тотолян
директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера

В сентябре этого года стартует промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи. Ее производством займутся три российские компании. Сейчас предприятия готовятся к выпуску: отлаживают технологии, докупают оборудование. Уточняется, что на первоначальном этапе производства будет выпускаться несколько тысяч доз вакцин в месяц, в дальнейшем – около нескольких миллионов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация против гриппа поспособствует снижению числа пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Кроме того, по его словам, не менее важна прививка против пневмококковой инфекции. "Вакцинация против пневмококка позволяет в том числе снизить вероятность заболевания внебольничной пневмонией не только в период заболеваемости коронавирусом, но и в остальные периоды, получить дополнительный ресурс по сохраненным жизням старшего поколения и сократить заболеваемость в трудоспособном возрасте", – добавил глава Минздрава.

Стоит ли паниковать?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24 заявил, что вторая волна неизбежна, однако она будет слабее.

"Я думаю, что коронавирусная пандемия дальше уже даст более слабый результат, чем был, по разным причинам. Во-первых, система здравоохранения лучше готова к встрече с коронавирусом. Во-вторых, население уже знает, что и как делать в случае повышения заболеваемости. В-третьих, я очень надеюсь, что вирус идет в сторону ослабления, как это нередко бывает", – объяснил свою позицию эксперт.

Также Альтштейн подчеркнул, что сейчас у жителей столицы формируется коллективный иммунитет, хотя говорить о его четкой выраженности пока нельзя.

Кроме того, эксперт высказался по поводу осложнения течения пандемии коронавируса из-за сочетания с различными сезонными инфекциями. "Что касается других вирусов, если это будет прямое совпадение с эпидемией, то это, конечно, крайне неприятно. Хотя, как правило, у подавляющего большинства в каждый момент может быть заболевание одним вирусом", – сказал Альтштейн.

Дело в том, что вирусы вступают в разные взаимоотношения, когда попадают в один и тот же организм. У некоторых наступает интерференция, при которой оба вируса могут быть угнетены, подавлены. Может оказаться и так, что они, наоборот, усилят друг друга. Может быть по-разному. Такие случаи не будут частыми, но это будет большое напряжение для медицинской службы, если люди пойдут в одно и то же время.
Анатолий Альтштейн
вирусолог

Эксперт порекомендовал россиянам оставаться начеку и соблюдать все меры безопасности.

В свою очередь, вирусолог, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко заявил, что заявление о более тяжелом течении пандемии коронавируса – всего лишь предположение, не основанное на серьезных фактах и событиях.

"Потому что сейчас пока нет никаких особенных оснований. Явно идет снижение пандемии и эпидемии. О том, что более тяжелые могут быть последствия, тоже никто ничего не скажет. Потому что сейчас весь опыт наблюдения за пандемией, за инфекцией у нас в стране показывает, что для паники оснований нет", – сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что необходима вакцина. Она, по словам Бутенко, может снизить не только заболеваемость, но и тяжесть протекания болезни.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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