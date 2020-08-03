Мантуров рассказал, когда начнется серийный выпуск первой вакцины от коронавируса

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Промышленный выпуск первой в РФ вакцины от коронавируса, которую разработал центр имени Гамалеи, должен стартовать в сентябре этого года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, производством займутся три российские компании.

"Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях – это "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм". <...> Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство", – приводит ТАСС слова Мантурова.

Министр подчеркнул, что в настоящее время предприятия готовятся к выпуску: отлаживают технологии, докупают оборудование. Кроме этого, Мантуров отметил, что на первоначальном этапе производства будет выпускаться несколько тысяч доз вакцин в месяц, в дальнейшем – порядка нескольких миллионов.

Ранее глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной.

Всего в России выявлено 850 870 случаев COVID-19, вылечились 650 173 человека, скончались 14 128.