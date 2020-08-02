Число случаев пневмонии в Москве уменьшилось вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заболеваемость внебольничными пневмониями в столице сократилась более чем на 50% за месяц, сообщает Оперативный штаб.

Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве – 0,26%. За последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую, скончалось от коронавируса – на 34% меньше. В Оперштабе назвали эпидемиологическую ситуацию в городе стабильной.

Количество занятых коек за последнюю неделю сократилось на 18,7%, а за месяц – почти на 36,1%, в том числе коек с ИВЛ – на 32,3%. Тяжелых и крайне тяжелых больных за месяц стало меньше на 24,7%.

За счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. За прошедшую неделю протестировано 308 511 пациентов, из них подтвердилось заболевание у 1,5%.

Еще три городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы. Всего к оказанию плановой помощи вернулись 23 городских стационара. Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве есть 10 819 коек, из них 69,4% свободны.

1 августа стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса центра Гамалеи. Министр здравоохранения РФ обратил внимание, что вакцинация будет бесплатной. После регистрации прежде всего прививки получат медики и учителя, а более массовое вакцинирование стартует с октября, заключил Мурашко.

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил о планах по производству вакцины с ноября. Он отметил, что вакцинация может стартовать в пределах конца года – начала следующего.

В России за последние сутки было зарегистрировано 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число – 850 870 случаев, из них 242 713 приходится на Москву, в том числе 664 новых.