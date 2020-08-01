Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека, сообщает "Российская газета".

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз", – заявил Проценко, уточнив, что во время болезни тоже не чувствовал запахов и вкус еды.

Главный врач также поведал, что в больницу в Коммунарке по-прежнему ежедневно поступает около 30 пациентов, при этом в апреле количество госпитализированных доходило до 60 за сутки.

"В конце апреля, на пике, у нас было 60 госпитализаций в сутки. Знаю, что коллеги в 15-й больнице каждые сутки принимали до 100 человек, многие из которых были кислородозависимы. Это большая нагрузка, колоссальная", – подчеркнул Проценко.

Он добавил, что по сравнению с прошлым периодом ситуация улучшилась и большинство больниц вернулись к прежнему режиму работы. Однако врач обратил внимание, что медицинские работники больницы в Коммунарке пока продолжают заниматься пациентами с коронавирусом и пневмонией.

За последние сутки в России подтвердили 5 462 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 690 случаев.

Москва по их количеству занимает 19 место среди субъектов РФ. Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

