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Общество

31 июля, 22:50

Иммунитет к коронавирусу после введения вакцины появился у 100% добровольцев – РФПИ

медицина наука общество

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.

"Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день [после введения вакцины]", – заявил специалист.

По словам Дмитриева, иммунитет также способен удваиваться – при повторном введении вакцины. Он также отметил, что антитела вырабатываются и у испытуемых животных.

Руководитель РФПИ также рассказал о том, что интерес к российской вакцине продемонстрировали более 20 стран. Он заявил, что вся информация по тестированию вакцины будет доступна в августе.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали, что вакцина против COVID–19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит процедуру государственной регистрации.

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