Иммунитет к коронавирусу после введения вакцины появился у 100% добровольцев – РФПИ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.
"Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день [после введения вакцины]", – заявил специалист.
По словам Дмитриева, иммунитет также способен удваиваться – при повторном введении вакцины. Он также отметил, что антитела вырабатываются и у испытуемых животных.
Руководитель РФПИ также рассказал о том, что интерес к российской вакцине продемонстрировали более 20 стран. Он заявил, что вся информация по тестированию вакцины будет доступна в августе.
Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали, что вакцина против COVID–19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит процедуру государственной регистрации.
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