Минздрав: вакцина против коронавируса центра Гамалеи находится на стадии госрегистрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцина против COVID–19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходит процедуру государственной регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"Клинические испытания вакцины завершаются, препарат находится на стадии государственной регистрации", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,3 миллиона случаев заражения, более 650 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673.

