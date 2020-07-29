Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.

"Индустриальные партнеры готовы наладить промышленный выпуск препаратов после регистрации вакцинных препаратов. И если не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего", – рассказал он.

С 27 июля в государственном научном центре "Вектор" начались испытания препарата от COVID-19. В рамках эксперимента планируется введение вакцины пяти добровольцам. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии первого привитого от COVID-19 добровольца.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,3 миллиона случаев заражения, более 650 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673.