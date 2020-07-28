В Роспотребнадзоре рассказали о самочувствии первого привитого от COVID-19 добровольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый привитый от коронавируса в рамках клинических испытаний вакцины доброволец чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Первый привитый чувствует себя хорошо", – заявили в ведомстве.

С 27 июля в государственном научном центре "Вектор" начались испытания препарата от COVID-19. В рамках эксперимента планируется введение вакцины пяти добровольцам.

Первый из них получил прививку 27 июля, остальных вакцинируют с разницей в 72 часа. Сообщается, что за самочувствием привитых будет вестись стационарное наблюдение.

Ранее о своем самочувствии рассказали добровольцы, которые получили вакцину от коронавируса в рамках исследования Сеченовского университета совместно с госпиталем имени Бурденко. Сообщается, что у них все хорошо, никто из них не обращался за медпомощью.

О том, что центр "Вектор" начал клинические испытания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что с этого дня начались первая и вторая фаза испытаний препарата.