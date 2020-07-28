Испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете рассказали о своем состоянии

Фото: ТАСС/Первый МГМУ им. И. М. Сеченова
Добровольцы, ранее испытывавшие на себе вакцину от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете столицы, чувствуют себя хорошо. При этом никому из них не потребовалась медпомощь, приводит РИА Новости заявление руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.
"У них все хорошо, за помощью никто не обращался. Мы ждем их на следующей неделе на осмотр, на 42-й день", – рассказала Смолярчук.
Отмечается, что плановый прием добровольцев будет организован в соответствии с протоколом.
При этом у всех пациентов есть возможность обратиться за помощью к специалистам Сеченовки, обращает внимание Смолярчук.
Клинические испытания вакцины, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в московском университете 18 июня. Так, в исследовании участвовали 38 добровольцев. По их результатам безопасность вакцины от COVID-19 была подтверждена.
Первую группу добровольцев выписали 15 июля, а вторую – 20 июля.
Ранее говорилось, что "Вектор" начал клинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: