Испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете рассказали о своем состоянии

Фото: ТАСС/Первый МГМУ им. И. М. Сеченова

Добровольцы, ранее испытывавшие на себе вакцину от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете столицы, чувствуют себя хорошо. При этом никому из них не потребовалась медпомощь, приводит РИА Новости заявление руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.

"У них все хорошо, за помощью никто не обращался. Мы ждем их на следующей неделе на осмотр, на 42-й день", – рассказала Смолярчук.

Отмечается, что плановый прием добровольцев будет организован в соответствии с протоколом.

При этом у всех пациентов есть возможность обратиться за помощью к специалистам Сеченовки, обращает внимание Смолярчук.

Клинические испытания вакцины, которая была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в московском университете 18 июня. Так, в исследовании участвовали 38 добровольцев. По их результатам безопасность вакцины от COVID-19 была подтверждена.

Первую группу добровольцев выписали 15 июля, а вторую – 20 июля.

Ранее говорилось, что "Вектор" начал клинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.