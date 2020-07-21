Испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

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Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытывающих на себе вакцину.
Как заявила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, обычно иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации.
По ее словам, максимум с точки зрения защиты организма наступает через три недели, когда запускается реакция иммунной системы.
Пока неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, пояснила Смолярчук. Она добавила, что на этот вопрос должны ответить ученые после следующей фазы клинических исследований.
Клинические испытания вакцины, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
Испытания также проводятся в госпитале имени Бурденко Минобороны. 20 июля там выписали последнюю группу добровольцев.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. В частности, исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.
Ранее стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев после положительного опыта применения вакцины у взрослых.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончалось. В России выявлено 777 486 случаев COVID-19, вылечились 553 602 человека, скончались 12 427.
Из Сеченовского университета выписывают добровольцев, испытавших российскую вакцину
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