Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах завершили в России

Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны, завершили в России.
Как заявил газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ Сергей Борисевич, из госпиталя имени Бурденко выписали последнюю группу добровольцев.
При этом полковник отметил, что предстоит "огромный пласт" аналитической работы, представление результатов и государственная регистрация препарата.
Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Ранее исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.
Ранее стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев, после положительного опыта применения вакцины у взрослых.
По последней информации, в России зафиксировано 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 550 344. За весь период зарегистрирован 12 342 летальных исхода.
Названы сроки испытания вакцины от COVID-19 для детей
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