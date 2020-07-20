Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах завершили в России

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны, завершили в России.

Как заявил газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ Сергей Борисевич, из госпиталя имени Бурденко выписали последнюю группу добровольцев.

При этом полковник отметил, что предстоит "огромный пласт" аналитической работы, представление результатов и государственная регистрация препарата.

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Ранее исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о испытаниях на людях.

Ранее стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 для детей могут начаться в течение шести месяцев, после положительного опыта применения вакцины у взрослых.

По последней информации, в России зафиксировано 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 550 344. За весь период зарегистрирован 12 342 летальных исхода.