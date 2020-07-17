Врач рассказал, кому не подойдет новая вакцина от коронавируса

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Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы новая вакцина от коронавируса не подойдет, считает директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, любая вакцина может спровоцировать обострение болезни, поэтому людям с такими заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа. Он подчеркнул, что третью фазу испытаний будут проводить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.