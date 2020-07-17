Подмосковье приближается к третьему этапу снятий ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эпидемиологическая ситуация Подмосковья может позволить региону уже в начале следующей недели перейти к третьму этапу снятия ограничений по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава Московской области Зинаиды Труш.

"К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", – подчеркнула эпидемиолог.

Труш отметила, что в стационарах региона в настоящее время находится порядка 800 пацинетов с коронавирусной ифекцией, на лечении на дому – 28,8 процента заболевших. Выздоровело 68 процентов, 3-5 процентов заболевших находятся в тяжелом состоянии.

"По состоянию на четверг, 16 июля, лечение на дому проходят 14,2 тысячи подмосковных пациентов. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет – 18 процентов", – заключила специалист.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражения, более 580 тысяч человек скончалось.

За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В Москве подтверждены 575 новых случаев.