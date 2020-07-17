Подмосковье приближается к третьему этапу снятий ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эпидемиологическая ситуация Подмосковья может позволить региону уже в начале следующей недели перейти к третьму этапу снятия ограничений по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава Московской области Зинаиды Труш.
"К концу этой недели – началу следующей – перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре", – подчеркнула эпидемиолог.
Труш отметила, что в стационарах региона в настоящее время находится порядка 800 пацинетов с коронавирусной ифекцией, на лечении на дому – 28,8 процента заболевших. Выздоровело 68 процентов, 3-5 процентов заболевших находятся в тяжелом состоянии.
"По состоянию на четверг, 16 июля, лечение на дому проходят 14,2 тысячи подмосковных пациентов. Наибольшее число среди всех инфицированных в возрасте от 50 до 64 лет, далее идут пациенты в возрасте от 30 до 49 лет, старше 65 лет – 18 процентов", – заключила специалист.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражения, более 580 тысяч человек скончалось.
За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. В Москве подтверждены 575 новых случаев.
Назван способ избежать вторую вспышку коронавируса
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: