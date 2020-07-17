10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России выявили 6 406 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Из новых случаев выявлено 1 663 (26,0%) человека без клинических проявлений.
В Москве подтверждены 575 новых случаев коронавируса, в Свердловской области – 301, в Ханты-Мансийском автономном округе – 249, в Санкт-Петербурге – 244, в Алтайском крае – 228.
В Нижегородской области врачи установили 216 случаев COVID-19, в Ямало-Ненецком автономном округе – 206, в Иркутской области – 193, в Московской области – 166, в Мурманской области – 163.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 759 203 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста установлены в Чукотском автономном округе, Севастополе, а также в Москве и Московской области.
За последние сутки в России подтверждено 186 летальных случаев, из них 13 – в Москве. За весь период пандемии в стране умерли 12 123 человека.
Кроме того, 7 681 человек за последние сутки выздоровел. Это данные по всей стране. В Москве болезнь за тот же период преодолели 682 пациента. Общее число выздоровевших по РФ – 539 373 человека.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 июля, сообщила, что в столице заготовлено более тонны плазмы для лечения COVID-19. Донорами, по словам представителя мэрии, стали 1 788 переболевших жителей города.
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