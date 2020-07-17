Эксперт заявил о пройденном пике коронавируса во всех регионах РФ

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Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии. Возникновения второй волны маловероятно, так это свойственна странам, которые соблюдали более жесткий карантин.

Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Однако, по его словам, говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя.

Так, в некоторых регионах фиксируется существенное снижение заболеваемости, есть регионы с медленным снижением, а также удовлетворительным положением и с индексом сильной турбулентности.

Тавадян уточнил, что в группу "зеленых" регионов с низкой заболеваемостью, в частности, входят Московская и Тверская области, некоторые регионы Черноземья, Поволжья, Кавказа, а также Забайкалье и Приморье.

К "желтым" регионам относятся такие области, как Новгородская, Ярославская, Ростовская, Ленинградская области, а также Чукотка, Татарстан, Алтай, Якутия, Ставрополье, Москва, Красноярский край и Ханты-Мансийский округ.

В группу "красных" регионов с пока еще сложной ситуацией включили помимо прочих Коми, Севастополь, Мурманскую, Сахалинскую и Самарскую области, Удмуртию, Крым.

По последней информации, всего в России зафиксировано 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 531 692. За весь период зарегистрирован 11 937 летальных исхода.