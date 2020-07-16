В России выявили 6 428 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. При этом клинических проявлений не было в 1 549 случаях.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришелся 531 случай, на Свердловскую область – 349, Санкт-Петербург – 256, Ханты-Мансийский АО – 252, Нижегородскую область – 221, Алтайский край – 215, Иркутскую область – 196 и Ямало-Ненецкий АО – 187.

В Мурманской области зарегистрировали 183 новых пациента, в Московской области – 174, в Красноярском крае – 131, в Челябинской области – 125, в Архангельской области – 122, в Новосибирской области – 120, в Омской области и Хабаровском крае – по 117, в Воронежской области – 112, в Оренбургской и Ульяновской областях – по 111.

На Ставропольский край пришлось 102 случая COVID-19, на Ростовскую область – 98, Саратовскую область – 95, Волгоградскую область – 91, Томскую область – 89, Пермский край – 87, Тюменскую область – 81, Приморский край – 69, Краснодарский край – 67, Ивановскую область – 61, Сахалинскую область – 60.

В Республике Саха (Якутия) зарегистрировали 58 новых случаев, в Тульской области, Башкирии, Чувашии, Кировской и Самарской областях – по 57, в Калмыкии и Курганской области – по 55, в Республике Коми – 53, в Смоленской области – 50, Кемеровской области – 49, Белгородской области – 48, Ленинградской области – 47, в Орловской области, Дагестане и Республике Тыва – по 45.

В Ярославской и Амурской областях за сутки зафиксировали по 44 новых случая коронавирусной инфекции, во Владимирской области и Удмуртии – по 43, в Брянской области и Бурятии – по 41, в Тамбовской области и Кабардино-Балкарии – по 40, в Калужской и Пензенской областях – по 39, в Рязанской областьи и Мордовии – по 38, в Псковской области и Камчатском крае – по 36.

На Забайкальский край пришлось 35 случаев, на Хакасию – 34, на Татарстан – 33, Астраханскую область – 32, Курскую и Липецкую области – по 31, Тверскую и Вологодскую области – по 30, на Республику Марий Эл – 29, на Карачаево-Черкесию – 25, Магаданскую область – 24, Ингушетию – 22, Новгородскую область – 20, Адыгею – 17.

По 16 случаев зарегистрировали в Костромской области и Северной Осетии, по 15 – в Чечне и Республике Алтай, 14 – в Калининградской области, 13 – в Карелии, 11 – в Крыму, 4 – в Еврейской АО, 2 – в Севастополе и по 1 – в Ненецком автономном округе и Чукотском АО.

Всего в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции. Это на 0,9% больше, чем днем ранее. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Москве, Московской области, Северной Осетии, Ненецком автономном округе и Курской области, Дагестане, Калининградской области, Карачаево-Черкесии, Калужской, Брянской, Новгородской областях и Татарстане.

За последние сутки в стране умерли 167 человек с коронавирусом, за весь период – 11 937 человек. Выписано по выздоровлении за прошедшие сутки 8 443 человека. За весь период инфекцию победили 531 692 человека.

В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

