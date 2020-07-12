В России завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

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В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов в интервью РИА Новости.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", – подтвердил специалист.

Тарасов рассказал, что добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Такая изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев.

В частности, в ходе проведения испытаний под воздействием эмоционального напряжения случались конфликтные ситуации. Для нормализации работы потребовалась помощь психологов.

Как сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, задачей данного этапа исследований было доказать безопасность вакцины для человека. Это было успешно сделано в ходе испытаний.

"Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", – подчеркнул Лукашев.

Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

Ранее стало известно, что первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут 15 июля. Об этом сообщала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создадут специальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей. Работа над созданием вакцины находится в начальной стадии.