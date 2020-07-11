Первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут через четыре дня

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Участники испытаний вакцины от COVID-19 смогут позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, рассказала РИА Новости руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
По ее словам, через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар. В случае обращения врачи будут консультировать добровольцев и при необходимости оказывать им медицинскую помощь.
Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России создадут специальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей. Работа над созданием вакцины находится в начальной стадии.
За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.
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