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Общество

05:43

Попова сообщила о разработке специальной вакцины от коронавируса для детей

общество безопасность

Фото: POOL/ТАСС/Александр Астафьев

В России создадут специальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

Она отметила, что работа над созданием подобной вакцины находится в начальной стадии.

"Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности", – заявила Попова.

Она отметила, что вакцину от COVID-19 для детей не стоит ждать "в ближайшем будущем или в этом году". По словам Поповой, такие разработки пока преждевременны.

Глава Роспотребнадзора добавила, что у детей, переболевших COVID-19, появляется иммунитет к инфекции.

Ранее стало известно, что в России начались финальные испытания вакцины от коронавируса. По информации Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, первую группу добровольцев выпишут из госпиталя 15 июля.

В России начались финальные испытания вакцины от COVID-19

При этом накануне Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" окончил доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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