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Общество

17:53

18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса – Минздрав

общество медицина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, где проходят испытания препарата, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата", – отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что остальным 20 добровольцам прививку будут делать на следующей неделе. Все, кому вводится вакцина, будут находиться под наблюдением в стационаре в течение 28 дней.

"Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России", – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что вакцину ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Ведомство проводит испытания совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ 16 июня.

В центре "Вектор" клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в середине июля. В частности, с 15 июля первым добровольцам сделают прививку.

Испытания вакцины от COVID-19 начались в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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