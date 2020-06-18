18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса – Минздрав

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, где проходят испытания препарата, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата", – отметили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что остальным 20 добровольцам прививку будут делать на следующей неделе. Все, кому вводится вакцина, будут находиться под наблюдением в стационаре в течение 28 дней.
"Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России", – заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что вакцину ввели первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Ведомство проводит испытания совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на это выдал Минздрав РФ 16 июня.
В центре "Вектор" клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в середине июля. В частности, с 15 июля первым добровольцам сделают прививку.
Испытания вакцины от COVID-19 начались в России
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