Клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся 15 июля

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Клинические исследования вакцины от коронавируса, которую разрабатывает "Вектор", планируется начать в середине июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора научного центра Рината Максютова.

"Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля", – заявил он на заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

По словам Максютова, регистрация вакцины запланирована на осень текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Он уточнил, что сроки прививания будут зависеть от исхода клинических испытаний препарата. По словам Чернышенко, сейчас необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в ведомстве рассчитывают получить вакцину до возникновения второй волны коронавируса.