Роспотребнадзор надеется получить вакцину от коронавируса до второй волны

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится до второй волны заболеваемости.

"Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны", – сказала Попова эфире телеканала "Россия-1".

Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. По словам генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова, к данным испытаниям в его учреждении намерены приступить в конце июня.

Также сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью. При этом отмечалось, что сам прививочный процесс и его масштабирование могут затянуться до девяти месяцев.