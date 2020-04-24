ВОЗ включила 9 российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Уточняется, что среди них шесть препаратов, созданных в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", и три вакцины других научно-исследовательских организаций.
В разработках новосибирских ученых есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита.
Петербургские ученые создают препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.
Также представлены вакцины на основе аттенуированной основы вируса гриппа и инкапсулированная в липосомы мРНК.
Всего на 23 апреля в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, по данным ВОЗ, насчитывается 83 препарата. 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, еще 6 проходят клинические исследования на людях.
Ранее директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил о начале испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат уже начали испытывать на животных.
Всего в России подтверждено 62 773 случая коронавируса, умерли 555 человек, выздоровел 4 891 пациент.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек, более 175 тысяч скончалось.
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