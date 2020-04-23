В России зафиксировано 4 774 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

COVID-19 зафиксировали в 81 регионе. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959. Еще 688 зараженных обнаружили в Московской области, 191 – в Санкт-Петербурге, 97 – в Мурманской области, 94 – в Ямало-Ненецком АО.

В Нижегородской области зафиксировали 73 случая, в Ростовской области – 71, в Ярославской области – 65, в Брянской области – 60, в Краснодарском крае – 58, в Татарстане – 57, в Ставропольском крае – 55, в Калужской области – 53, во Владимирской области – 46, в Чувашии – 43.

В Ленинградской области, в Ингушетии и Саратовской области зафиксировали по 39 случаев, в Хабаровском крае – 38, в Рязанской области и Дагестане – по 37, в Красноярском крае – 35, в Белгородской, Курской и Ульяновской областях – по 32, в Северной Осетии – 31, в Мордовии и Свердловской области – по 28, в Тверской области – 27.

По 26 случаев зафиксировали в Башкирии и Самарской области, по 25 – в Воронежской, Липецкой, Тульской областях и Кабардино-Балкарии, по 24 –Карачаево-Черкесии, Чечне и Кировской области, по 23 – в Тамбовской и Оренбургской областях, 22 – в Тюменской области, 21 – в Пермском крае, 20 – в Волгоградской области.

В Приморском крае заболели еще 19 человек, в Новгородской, Астраханской и Новосибирской областях – по 17. В Костромской области – 16, в Республике Коми, Республике Марий Эл, Пензенской области и Камчатском крае – по 15, в Ивановской области и Еврейской АО – по 14, в Ханты-Мансийском АО, Хакасии и Республике Саха (Якутия) – по 12.

В Орловской и Кемеровской областях заразились по 11 человек, в Бурятии – 10, в Удмуртии, Челябинской, Томской и Магаданской областях – по 9, в Калининградской области, Алтайском крае и Омской области – по 8, в Смоленской области – 7, в Вологодской области, Калмыкии и Севастополе – по 6, в Карелии, Курганской области и Крыму – по 5.

В Псковской области заболели 4 человека, в Архангельской области и Забайкальском крае – по 3, в Амурской области – по 2, в Адыгее, Республике Алтай и Республике Тыва – по 1.

Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, а всего из больниц выписан 4891 пациент.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

