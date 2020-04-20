Московские врачи рассказали о правилах сдачи крови в День донора

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Врачи в Москве по случаю Национального дня донора рассказали, каким образом в столице можно сдать кровь. Описанный порядок действий касается и случаев сдачи плазмы переболевших коронавирусом COVID-19.
Как рассказала главный врач Центра крови Ольга Майорова, в Москве сейчас ограничены плановые операции, однако некоторые виды помощи – при родах, онкологических и гематологических заболеваниях – оказываются. В этих ситуациях донорская кровь по-прежнему очень важна.
Средний объем по Центру крови, передаваемый в столичные больницы, равен примерно 100 литрам эритроцитсодержащих компонентов, 80 литрам свежезамороженной плазмы, 20 литрам тромбоконцентрата и 50 дозам криопреципитата.
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, основные правила кровосдачи сохранились. Донором может стать человек от 18 до 55 лет без инфекционных и онкологических заболеваний, а также болезней крови. Нельзя сдавать кровь в случаях беременности и лактации, после удаления зуба (в течение 10 дней до посещения донорского пункта), а также нанесения пирсинга, иглоукалывания и татуировок в последний год.
С учетом новых городских обстоятельств потенциальным донорам потребуется пропуск для передвижения по Москве. Для доноров Центра крови имени О. К. Гаврилова созданы специальные промокоды для бесплатного проезда на такси.
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Отдельное внимание врачи уделяют людям, заболевшим и победившим коронавирус. Их плазму могут использовать при лечении других людей. В случае если такой донор решит сдать компонент, его проверят на наличие коронавируса в организме.
О намерении сдать плазму следует сообщить в Центр крови, после чего пациенту предложат либо приехать сразу в медучреждение, либо согласовать предварительное обследование выездной бригадой на дому. По всем вопросам доступна горячая линия с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.
С 19 апреля в Москве установлены стимулирующие выплаты донорам плазмы, ранее переболевшим коронавирусом. Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, размер компенсации формируется из расчета 1 250 рублей – за каждые 150 миллилитров плазмы, 5 000 рублей – за 600 миллилитров плазмы.
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