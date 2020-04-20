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Московские врачи рассказали о правилах сдачи крови в День донора

День донора: где можно сдать кровь и плазму
медицина город общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Врачи в Москве по случаю Национального дня донора рассказали, каким образом в столице можно сдать кровь. Описанный порядок действий касается и случаев сдачи плазмы переболевших коронавирусом COVID-19.

Как рассказала главный врач Центра крови Ольга Майорова, в Москве сейчас ограничены плановые операции, однако некоторые виды помощи – при родах, онкологических и гематологических заболеваниях – оказываются. В этих ситуациях донорская кровь по-прежнему очень важна.

Донорская кровь и ее компоненты остаются важным ресурсом для лечения пациентов и сохранения жизней, поэтому все организации службы крови департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары донорской кровью в необходимом объеме.
Ольга Майорова
главный врач Центра крови


Средний объем по Центру крови, передаваемый в столичные больницы, равен примерно 100 литрам эритроцитсодержащих компонентов, 80 литрам свежезамороженной плазмы, 20 литрам тромбоконцентрата и 50 дозам криопреципитата.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, основные правила кровосдачи сохранились. Донором может стать человек от 18 до 55 лет без инфекционных и онкологических заболеваний, а также болезней крови. Нельзя сдавать кровь в случаях беременности и лактации, после удаления зуба (в течение 10 дней до посещения донорского пункта), а также нанесения пирсинга, иглоукалывания и татуировок в последний год.

С учетом новых городских обстоятельств потенциальным донорам потребуется пропуск для передвижения по Москве. Для доноров Центра крови имени О. К. Гаврилова созданы специальные промокоды для бесплатного проезда на такси.

Москвичи могут помочь в борьбе с пандемией, сдав кровь с антителами к COVID-19

Зачем сдавать плазму после перенесенной коронавирусной инфекции


Отдельное внимание врачи уделяют людям, заболевшим и победившим коронавирус. Их плазму могут использовать при лечении других людей. В случае если такой донор решит сдать компонент, его проверят на наличие коронавируса в организме.

Плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. Получить эти антитела искусственным путем невозможно, только переболевший и выздоровевший человек может стать донором плазмы и помочь больным пациентам.
Ольга Майорова
главный врач Центра крови


О намерении сдать плазму следует сообщить в Центр крови, после чего пациенту предложат либо приехать сразу в медучреждение, либо согласовать предварительное обследование выездной бригадой на дому. По всем вопросам доступна горячая линия с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.

С 19 апреля в Москве установлены стимулирующие выплаты донорам плазмы, ранее переболевшим коронавирусом. Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, размер компенсации формируется из расчета 1 250 рублей – за каждые 150 миллилитров плазмы, 5 000 рублей – за 600 миллилитров плазмы.

Где в Москве сдать кровь?

  • Центр крови имени О. К. Гаврилова, телефон +7 (495) 945-75-45, улица Поликарпова, дом 14, корпус 2;
  • Центр крови имени О. К. Гаврилова, телефон +7 (495) 327-27-47, улица Бакинская, дом 31;
  • ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ, телефон +7 (495) 958-19-21, Ленинский проспект, дом 10, корпус 1;
  • ГБУЗ ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ, телефон +7 (499) 735-32-93, г. Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1;
  • ГБУЗ ГКБ № 40 ДЗМ, телефон +7 (495) 686-32-07, улица Касаткина, дом 7;
  • ГБУЗ ГКБ № 51 ДЗМ, телефон +7 (499) 146-80-24, улица Алябьева, дом 7/33;
  • ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, телефон +7 (499) 196-19-74, улица Пехотная, дом 3;
  • ГБУЗ ГКБ им. Л. А. Ворохобова ДЗМ, телефон +7 (495) 530-33-38, улица Саляма Адиля, дом 2;
  • ГБУЗ ГКБ им. В. М. Буянова ДЗМ, телефон +7 (495) 321-13-27, улица Бакинская, дом 26;
  • ГБУЗ ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ, телефон +7 (495) 471-17-36, улица Ленская, дом 15;
  • ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, телефон +7 (495) 959-88-37, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9;
  • ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, телефон +7 (495) 331-94-00, Севастопольский проспект, дом 24А;
  • ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, телефон +7 (495) 625-80-07, Большая Сухаревская площадь, дом 3.

Где сдать COVREC (плазму с антителами на коронавирус)?

  • Центр крови имени О. К. Гаврилова – улица Бакинская, дом 31, телефоны +7 (925) 786-78-27, +7 (495) 945-75-45;
  • НИИ СП им. Н. В. Склифосовского – Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12, телефоны +7 (495) 622-81-60, +7 (985) 099-92-55.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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