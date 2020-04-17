Ракова призвала выздоровевших от коронавируса москвичей стать донорами плазмы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Москвичи, которые вылечились от коронавирусной инфекции, могут стать донорами плазмы, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Эксперты отмечают, что кровь переболевших коронавирусом содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией. Этот способ лечения может помочь нам справиться с пандемией", – рассказала Ракова.
По ее словам, в столице отсутствует плазма в достаточном количестве, но число выздоровевших от коронавируса, а значит потенциальных доноров, растет.
Она подчеркнула, что каждый день выздоравливают около 100–150 человек.
"Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией – помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице", – обратилась к горожанам вице-мэр.
Ракова пояснила, что у пациентов, которым перелили донорскую плазму, отмечаются улучшения.
Горячая линия по донорству плазмы работает каждый день с 9:00 до 19:00 по телефону +7 (495) 870-45-16.
Ранее Сергей Собянин сообщил о введении дополнительных выплат донорам крови, переболевшим коронавирусом и выработавшим антитела к COVID-19. Соответствующее решение он озвучил в ходе встречи в режиме видеоконференции с врачами – членами клинического комитета по коронавирусу. В рамках обсуждения данного вопроса было предложено создать для таких доноров все необходимые условия, поскольку метод с переливанием очень перспективный.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал о принципе работы теста на антитела к коронавирусу. Сообщалось, что он позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме.
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