Собянин рассказал о выплатах донорам крови с антителами к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении дополнительных выплат донорам крови, переболевшим коронавирусом и выработавшим антитела к COVID-19. Соответствующее решение он озвучил в ходе встречи в режиме видеоконференции с врачами – членами клинического комитета по коронавирусу.

В рамках обсуждения данного вопроса было предложено создать для таких доноров все необходимые условия, поскольку метод с переливанием очень перспективный.

В свою очередь, градоначальник поддержал инициативу и заявил, что соответствующее решение будет принято.

Накануне стало известно, что тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в течение 10 дней. Сообщалось, что такая тест-система будет доступна для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови.