Том Хэнкс с женой сдали кровь для создания вакцины от коронавируса

Фото: АР/Invision/Richard Shotwell
Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сдали свою кровь как доноры для разработки вакцины от коронавируса. Ранее они заразились COVID-19, однако артист с женой справились с вирусом, передает Independent.
Как считают врачи, антитела в составе крови Хэнкса и Уилсон после перенесенного заболевания помогут в лабораторных исследованиях. В марте стало известно, что у звездной пары подтвердилось заражение коронавирусом. В дальнейшем они уехали в Австралию для прохождения курса лечения.
Медики допускают, что у актеров был иммунитет к вирусу и их кровь поможет в последующих исследованиях. В настоящий момент Хэнкс и Уилсон находятся дома в Лос-Анджелесе.
"Нам интересно узнать, помогут ли наши антитела в разработке вакцины и сможем ли мы сдать плазму крови", – поделилась Уилсон. Неизвестно, кто заразил Хэнкса и его жену. Так, у их родственников, членов съемочной группы коронавирус не подтвердился.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончалось.
Ранее ВОЗ поблагодарила РФ за поддержку в условиях пандемии коронавируса.
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